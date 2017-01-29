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《桃園錫福宮》走春看花燈 元宵賽閹雞

2017-01-29

記者周敏鴻／專題報導

桃園市楊梅區錫福宮建於清朝同治元年，農曆正月舉辦恭迎媽祖聖駕的花燈比賽，元宵節也有大閹雞比賽，吸引信眾飼養約二十台斤的閹雞秤重競賽，成為地方的春節盛事。

錫福宮位於紅梅里，主祀三官大帝、配祀佛祖、觀音菩薩、天上聖母、五穀神農大帝等，是周邊里民的地方信仰中心。信眾們說，為了祈求生活平安、農作豐收，每年準備豐盛祭品敬拜神明，為了展現敬意，當祭品的雞隻也愈來愈大，已演變成大閹雞比賽。

去年錫福宮的大閹雞比賽，由二十二台斤又六兩的大閹雞奪冠，錫福宮人員說，今年元宵節會持續舉辦大閹雞比賽，歡迎信眾在農曆元月十四日上午帶著飼養的閹雞參加秤重，電洽（03）478-3283。

●地址：桃園市楊梅區紅梅里10鄰大華街172號之1

●電話：03-4783283

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  • 錫福宮今年元宵節會持續舉辦大閹雞比賽。（記者周敏鴻翻攝）

    錫福宮今年元宵節會持續舉辦大閹雞比賽。（記者周敏鴻翻攝）

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