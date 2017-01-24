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（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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餐飲大亨 潑汽油想燒股東

2017-01-24

〔記者鄭景議／台北報導〕美式連鎖餐廳CAMPUS CAFE董事長陳俊嘉，因公司營運問題與張姓股東起爭執，本月7日凌晨，陳男拿著裝有汽油的保特瓶，衝到張男住家叫囂，並將汽油潑往張男，還拿出打火機準備點燃，被張男趁隙奪下打火機，檢警將陳男依殺人未遂等罪聲押，士林地院裁定15萬元交保、須遠離張男住處150公尺，檢方已提抗告。

營運問題成導火線 還好沒點燃

警方表示，38歲陳男與張姓股東因公司營運認知不同，之前在通訊軟體上便有爭執，陳男曾傳訊息「很多道上的想買你股份，大哥級的」給張，遭張指控涉嫌恐嚇。

陳男酒後登門朝人潑汽油還企圖引燃，警方依公共危險、殺人未遂及恐嚇等罪嫌移送，士林地檢署訊後聲押，士林地院認為，陳嫌縱火行為屬單一性案件，具有針對性，無羈押必要，裁定15萬元交保、須遠離張姓股東住處150公尺，檢方已提抗告。

張男受訪表示，陳男個性比較衝，不只跟他吵架，就連跟其他股東講話的語氣也不好；案發當時他在家休息，聽見屋外有人表示送貨，一開門就看見陳男，兩人講沒幾句就發生爭吵，沒想到陳男竟拿出汽油對他潑灑，還作勢點火，當時家裡還有7個月身孕的妻子跟小孩，幸好他搶下打火機阻止，否則後果不堪設想。

據了解，陳俊嘉在警方到現場後依然語氣激動，不時狂飆「╳你娘」等髒話，還對張大吼：「以為我不敢來，我現在是不是來了？」

陳男表示，他沒有對著張男潑灑汽油，但有把汽油傾倒在張家門口，是張衝出來與他拉扯，汽油才會灑到張的身上；陳男說，兩人合股的餐廳先前虧錢，張對此不滿，近年來轉虧為盈，錢已經替張賺回來了，但張卻硬說沒有，常用臉書或Line跟他「該該叫」，還在臉書上辱罵他的老婆及妹妹，讓他忍無可忍。

大亨反稱 股東先動手才爆衝突

陳俊嘉承認自己常與股東爭吵，但他反譏張男也滿常跟其他股東吵架，而且張有經營夜店，常常找黑道處理事情，他傳「道上大哥」的訊息給張，只是要傳達他不怕張找黑道來。陳還說，當天會引爆衝突，肇因張先動手推他。

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  • CAMPUS CAFE的董事長陳俊嘉（右）與張姓股東（左）互指是對方先動手。（民眾提供）

    CAMPUS CAFE的董事長陳俊嘉（右）與張姓股東（左）互指是對方先動手。（民眾提供）

  • CAMPUS CAFE美式餐廳，因上過電視節目聲名大噪。（記者鄭景議攝）

    CAMPUS CAFE美式餐廳，因上過電視節目聲名大噪。（記者鄭景議攝）

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