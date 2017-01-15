削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
2017-01-15
〔記者鄭瑋奇、陳慰慈／台北報導〕有韓國女學生控訴，在台包車旅遊遭惡狼司機迷昏猥褻，觀光局副局長張錫聰昨表示，中華民國觀光局官方網站及APP、各地方政府官方網站都有提供合法觀光計程車隊資訊，建議外籍旅客透過此管道預約找車，確保旅遊安全。
張錫聰指出，舉例來說，台北旅遊網（https://www.travel.taipei）網站上，就有提供合法觀光計程車隊資訊、價格、電話等，外籍旅客預約時，也可指定須有外語對話能力的司機；另外，許多車隊也有自己經營的網站。
台灣計程車觀光協會理事黃文章受訪時表示，國內小黃包車市場價格混亂，尤其是平價商旅集中的西門町，外籍遊客多，司機削價搶客情況更嚴重，不少司機在路邊攬客，不過，一般小黃無法以包車型態承攬旅遊業務，因計程車有營業區域限制，跨區營業就不合法，黃文章認為，政府應出面管理解決這個亂象，才能讓外國遊客在台灣玩得安心。
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