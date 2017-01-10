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《醫師說法》 遭火吻 停躺滾保命

2017-01-10

〔記者余瑞仁、吳昇儒／綜合報導〕遭火吻怎麼辦？林口長庚醫院燒燙傷中心指出，被火燒傷後，容易出現水腫與感染，應刻就醫處置。

新北市消防局第六救災救護大隊呼籲，民眾如身上不幸著火，要記得「停（在原地）、躺（下）、滾（動）」三字訣，起火時切勿奔跑以免助長火勢，立刻躺下用雙手摀住臉部，保護眼睛等器官，也能夠減少顏面損傷，若雙手著火，就要馬上貼平大腿，最後左右滾動，直到火勢熄滅。等火熄滅後依「沖脫泡蓋送」的燒燙傷急救方式處理，並儘速就醫。

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標題：《醫師說法》 遭火吻 停躺滾保命


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