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消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了

2017-01-05

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市歸仁一處民宅三日晚間十一點多發生火警，消防人員進入屋內救出兩人，但屋主昨天卻在地方臉書社團PO文表示，「消防局人員趁火打劫，因為家裡一條十幾萬的金鍊不翼而飛」，引起不少網友反彈，質疑屋主抹黑消防人員，甚至到消防隊加油打氣，台南市消防局第五大隊表示，這對消防人員是嚴重傷害，「如果找到金鍊子，希望民眾能再次PO文道歉，還給消防員清白」。

屋主在臉書社團PO文 網友怒譙抹黑

屋主已撤下文章，但表示財物確實不見，已報警處理，她說二樓前面房間起火，而兒子的房間就在二樓後方，當天兒子洗澡前將一條二兩多的金鍊子與金戒指、手錶拔下放在電腦桌上。

她描述，當時火勢還沒延燒到二樓後面房間，兒子與女友要回頭進屋拿時，因安全考量被消防人員擋下，但「火勢撲滅後進入屋內，才發現桌上只剩下金戒指跟手錶，金鍊子不翼而飛」。當時只有一個出入口、也只有消防員進出，「我提出的懷疑應該有所合理性吧！」

台南消防局︰忙著滅火、救人 怎會偷

台南市消防局第五大隊副大隊長鄭誌峰則強調，當時情況危急，同仁都忙著滅火、救人 ，怎麼可能趁火打劫。且火滅了之後屋主與家人由消防人員陪同入內查看，當下並未聽聞金鍊子不見的消息，既然屋主已報案，一切就按程序處理。

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  • 自稱為屋主的民眾在臉書社團PO文，質疑消防人員偷金鍊子，引來網友公憤。（截圖自網路）

    自稱為屋主的民眾在臉書社團PO文，質疑消防人員偷金鍊子，引來網友公憤。（截圖自網路）

  • 台南歸仁民宅火警，消防人員冒險進入屋內搶救兩人。（記者林孟婷翻攝）

    台南歸仁民宅火警，消防人員冒險進入屋內搶救兩人。（記者林孟婷翻攝）

  • 屋主稱兒子隨身配戴的金項鍊，在火災意外中不翼而飛。（記者林孟婷翻攝）

    屋主稱兒子隨身配戴的金項鍊，在火災意外中不翼而飛。（記者林孟婷翻攝）

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