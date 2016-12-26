喝酒上路逆向彎 撞上巡邏警

2016-12-26

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲胡姓男子酒駕被吊銷駕照，上週二下午5點多再次酒駕上路，行經台北市廈門街附近巷弄左轉時，跨越雙黃線開到對向車道，迎面撞上騎車外出巡邏的廈門街派出所警員翁志安。行車紀錄器顯示，胡男發現撞到員警時，還嚇得大叫一聲「挫賽啊！」附近大樓保全發現車禍，幫忙將胡攔下，幸好翁員僅右膝挫傷無大礙，他發現胡男散發濃濃酒味，立刻呼叫支援警力帶來酒測器，酒測後數值0.19毫克，詢後依公共危險罪嫌逮捕送辦。