借錢標購潮鞋 高中生遭詐118萬

2016-12-26

近9千潮鞋翻10倍轉賣

〔記者徐聖倫／新北報導〕adidas Originals鞋款YEEZY BOOST 350（見圖，取自網路）是時下最夯的潮鞋之一，一雙鞋原價約8800元，動輒可翻10倍轉賣，近來有不肖份子佯稱可大量供貨，誘騙潮鞋玩家下單，收受訂金後卻不出貨，包括台北市松山、新北市永和、汐止及高雄市都有人上當，全台粗估有40人受害，詐騙總額初估逾800萬元。

警方說，被騙的多半是追求時尚的年輕人，其中不乏高中生、大學生。據悉，17歲劉姓高中生向警方供稱，他在今年6月至北市公館商圈排隊買鞋時，認識自稱姓鄭的高中生，2人邊排隊邊聊天，結為好友後互有聯繫，鄭少向他宣稱有取得YEEZY BOOST 350的管道，劉少信以為真，向母親及親朋好友借錢籌資，打算轉賣大撈一筆，7至10月下單4次共訂35雙，付出118萬元訂金後，結果1雙也沒拿到；另名16歲高中生也被騙60萬，向警哭訴難過想跳樓。

40人遭騙逾800萬元

警方說，歹徒利用人頭帳號犯案，詐騙得手後，歹徒還囂張將LINE簽名檔換成「我是詐騙，各位掰掰」字樣，行徑惡劣。