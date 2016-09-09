悲慘女看護 連遇3匹狼
2016-09-09
發簡訊求救 3男判刑
〔記者黃良傑／高雄報導〕印尼女看護工秀秀（化名）遭雇主的兩個兒子性侵，淪為兩兄弟的性奴，還被拍下性愛影片；更早之前，連勞務公司黃姓負責人也對她性侵，秀秀慘遭3男蹂躪，她發簡訊向友人求救，黃姓負責人被判5年，雇主兒子分別遭判刑4年半、3年。
秀秀傳簡訊向友人求助後，調查局高雄市調處接到檢舉，得知秀秀99年透過黃男仲介來台工作，原在屏東看護老人，101年7月因換雇主而調到台南；黃男載她去台南的途中，將她帶到摩鐵，不顧她的生理期來，以「妳小孩在印尼等著要錢」、「把妳遣返印尼」，威逼她就範，予以性侵。
仲介負責人伸狼爪
秀秀哭訴當時手機放行李箱，又被恐嚇遣返，只好隱忍；走出摩鐵時，黃嫌還以手指放嘴示意她封口，前後性侵3次，有2次逢月事都不放過，她為了保住工作而不敢報案。沒想到，她103年二度來台看護，竟遇上惡狼兄弟。
103年3月，她被安排看護生病老婦，老婦長子竟將秀秀推倒在母親床上，不顧可能吵醒病母，企圖性侵，疑因不舉改以指侵；為了逞慾還刻意吃壯陽藥，洩慾後恐嚇她，若告訴別人，會被其妻控告妨害家庭，遣送回印尼。
雇主2兒性侵 還拍攝
老婦次子也對秀秀性侵，趁老婦睡著，叫她到隔壁房幫他按摩，將她壓住性侵，日後更把她當作性奴；老婦次子曾告訴她，「這是最後一次，只要配合，從此不打擾妳」，她才配合，卻被拍下性愛影片及照片。
秀秀告訴法官，為蒐集兄弟的精液做為證據，她告訴老婦次子，「我有打避孕針，可以不用戴保險套」；秀秀向染指過她的勞務公司黃姓負責人求助，但黃某沒幫她換雇主，秀秀一度下體感染發炎，後來蒐集殘留精液的內褲、衛生紙、陰毛等證物，一次舉發3頭惡狼。
3男坦承與秀秀發生關係，但辯稱是合意性交，合議庭法官認定3人利用權勢性侵及強制性交。
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