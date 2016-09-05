親民黨基市議員莊錦田 酒駕上國道
2016-09-05
〔記者吳昇儒、俞肇福、曾健銘／基隆報導〕親民黨籍基隆市議員莊錦田，本月1日酒後駕車上國道，在八堵交流道北上匝道口被警攔獲，警方測得酒測值0.33毫克，觸犯公共危險罪當場逮人送辦，莊錦田受訪時說：「我錯了！」
受訪：我錯了
警方調查，63歲莊錦田案發當天晚間，與黨內大老在七堵區餐敘，席間喝了啤酒，晚間9時許離去時，明知自己喝酒，卻心存僥倖認為「沒喝多」，認為應該沒超標，堅持自行開車返家，沒想到遇上道路施工，繞道而行開上國道，結果遇上警方酒駕攔檢點。
警方攔獲莊錦田時，他沒有表明自己身分，處理的警員也不知他就是基隆市親民黨籍議員，員警聞到莊錦田身上散發酒味，他承認喝了1杯啤酒，並配合警方進行酒測，因酒測值超標，依法究辦。
記者昨致電莊錦田查證，他接到電話後承認自己犯錯，也說一切交由司法處理，隨即掛電話。
莊錦田是基隆市議會第15屆議員，目前第2次連任，還是基隆市消防局義消大隊長及許多工會顧問。
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