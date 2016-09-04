假扶梯摸大腿 兩度偷襲判1年2月

2016-09-04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市廖姓水電工到妻子同鄉阿雪（化名）住處修理電燈，他修好後，阿雪爬上梯子擦拭電燈，廖男在下方扶梯，竟偷摸阿雪的大腿及下體，阿雪尖叫怒斥：「怎麼可以這樣？」廖男竟無恥回稱：「是男人都想啊！」桃園地院依性騷擾、強制猥褻罪，分別判廖男6個月、1年2月徒刑。

趁機猥褻老婆同鄉

判決書指出，廖男的妻子與阿雪都是中國籍，兩女且是同鄉，廖男認識阿雪已10多年。去年3月22日，廖男到阿雪家修繕電燈，當晚又去檢查是否修妥，他見阿雪爬上梯子擦拭電燈，假裝熱心幫忙扶梯，卻趁機伸出鹹豬手偷摸阿雪的大腿，阿雪顧及雙方交情，只予口頭斥責，沒想到廖男不罷手，反而得寸進尺，再碰觸她的大腿甚至下體。

遭斥耍賴:男人都想

阿雪忍不住怒斥：「你怎麼可以對我這樣？我跟你老婆是老鄉、好朋友，你不能對我這樣！我有老公、你有老婆，不可以這樣！」廖男反而耍賴說：「誰叫大家都喜歡妳，是男人都想啊！」

阿雪說，她開設美容美髮店，廖男是常來剪髮的熟客，因現場只有她跟廖男兩人，她擔心萬一激怒廖男，恐怕他翻臉後殺害她，只好先安撫廖男的情緒，藉口「就當作沒這回事發生」，但請他馬上離開，事後心有不甘於是報案。

廖男偵訊時否認犯行，但供詞前後不一；事後他向阿雪道歉，並想退還1200元的修繕費，但阿雪拒絕原諒，也不願和解。桃園地院審結分別依性騷擾、強制猥褻罪，判處廖男6個月、1年2月徒刑，6個月徒刑部分得易科罰金。