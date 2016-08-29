想退伍等太久 陸軍特戰兵墜樓亡
2016-08-29
〔記者江志雄、羅添斌／綜合報導〕在「陸軍航空特種作戰指揮部」服役的23歲呂姓志願役特戰兵，夜宿宜蘭縣礁溪鄉的溫泉飯店11樓，昨卻被發現陳屍在1樓女泡湯池旁花圃，警方在投宿客房陽台欄杆採到他的手印，研判墜樓身亡，不排除服役期間壓力大而輕生。
死者住新北市，其母告訴警方，兒子身體健康，有個交往穩定的女友，嚮往軍旅生活，今年初簽下4年志願役，不料傘訓結訓後發覺志趣不合，壓力很大，從此悶悶不樂，數度表明想提前退伍，但申辦程序冗長，可能因此想不開。
宜蘭縣消防局昨上午7點3分接獲報案，礁溪鄉一家溫泉飯店有人墜樓，消防人員到場時，男子倒在女泡湯池旁，頭部重創、滿臉是血，已經死亡；死者父母到場指認，母親見到兒子冰冷遺體，痛哭失聲。
警方調查，呂姓特戰兵在桃園市龍潭特種作戰指揮部服役，前天休假，和兩名表哥一同到宜蘭玩，當天前往佛光大學及附近景點，晚間8點入住溫泉飯店，3人共睡一房。
昨清晨6點，表哥被呂男手機吵醒發現他不在房內，通知服務人員找人；一小時後，在1樓女泡湯池旁，發現呂男趴臥花圃，趕緊打119。警方在投宿的11樓客房陽台欄杆採到呂男手印，下方泳池屋頂有凹陷，推斷呂男從陽台墜落後，掉在1樓泳池屋頂再滾落地面。呂男未留遺書，死因仍待查。
航特部︰呈報核辦 絕無拖延
陸軍航空特戰指揮部昨表示，所屬特種作戰指揮部呂姓一兵，今年3月28日完成傘訓，4月20日到連隊報到迄今，表現正常；7月中旬向幹部反映退伍意願，8月2日繳交申請書，8月23日發布不適服現役命令後呈報司令部核辦，絕無拖延。
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