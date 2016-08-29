水蓮山莊炸彈犯 「炸彈是要炸警察」
〔記者吳昇儒／新北報導〕男子傅國智今年6月犯下汐止水蓮山莊竊盜案，卻將爆裂物遺留現場，警方專案小組前晚到宜蘭逮人，傅大喊「我有炸彈」欲拔槍射警，新北市汐止警分局偵查隊小隊長施俊雄立即把傅的槍塞進其褲襠，不讓他拔出，並將他壓制在地。傅男落網後供稱，身上帶著爆裂物，遇警「就拿來炸警察，和他們同歸於盡」，警方聽了個個神情凝重。
傅嫌拔槍 被警塞回褲
警方調查，37歲傅國智去年10月因毒品案假釋出獄，今年初在桃園、新北、士林等地流竄，身上帶著自製爆裂物和槍彈，打算用來對抗追捕他的警察，或犯案時可拿來恐嚇被害人。
傅國智6月26日到新北市汐止區福德一路行竊，被鄭姓婦人發現，他持刀抵住對方脖子，鄭婦情急之下反手奪刀，將傅脖子上的毛巾扯下，傅嚇得逃跑，一度回頭開槍，嚇阻被害人追擊。
警﹕差1秒就見上帝
兩天後，傅男到水蓮山莊12樓民宅竊走兩台筆電、手機，離開時卻將爆裂物留在11樓陽台，發現後想要取回，被警衛攔下而作罷。
警方採集事證，認定爆裂物為傅男所有，全力追緝。傅男隨後轉往桃園，在楊梅持槍搶劫彩券行、網咖等，多次在店家內開槍示威劫財；之後一度躲在楊梅某民宅頂樓，住戶以為他是流浪漢，因而報警，警方到場，傅男以為行蹤敗露，對警員開槍，幸未擊發，和警方扭打後，槍枝遺留現場，人則兔脫。
前晚，傅嫌從住宿的宜蘭一家旅社外出，被獲報前來的偵查隊小隊長施俊雄發現，兩人在旅社電梯口遇上，傅男大喊：「我要開槍，我還有炸彈，大家同歸於盡！」欲從褲腰處拔槍，施員迅速制住傅的右手，把手槍塞進傅的褲襠、不讓他拔出，同時將傅壓制在地，起出改造手槍。施員事後表示：「還好對方手指卡住手槍護弓，只差一秒就要見上帝了。」
警方指出，傅男警覺性高，犯案同夥全都被逮，只有他兔脫，仔細搜查其藏匿處，發現留有逃生繩索和洞穴，見苗頭不對就會「鑽狗洞」閃人。
犯18案 隨時想殺警
傅男承認犯下8起強盜案及10起竊盜案，偵訊時透露，手槍裡至少會留兩顆子彈，「打不死警察就自殺。」警方在傅男藏匿處起出安非他命，傅男表示，犯案所得多用於買毒，訊後遭送辦。
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標題：水蓮山莊炸彈犯 「炸彈是要炸警察」
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