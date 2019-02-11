待不待轉命運大不同 身障騎士慘遭撞飛不治

2019-02-11 14:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名李姓身障者昨日約晚間6點騎乘三輪機車，行經員林市員林大道5段左轉龍富街口時，遭一輛駕駛飛快的自小客車撞擊，李男被撞到飛起摔落地面，經緊急送醫仍因傷重不治，事發影片發現，同一時間另有其他騎士經過該路口，乖乖地依規定待轉，幸運躲過死神。

路口影片顯示，員林大道方向當時顯示為綠燈，仍有10多秒才轉變紅燈，李男（59歲）與某男騎士同時騎到龍富街路口，男騎士依規定騎到待轉區停等，李男卻逕行直接左轉，但騎一半就遭一輛速度飛快車輛直接攔腰撞上，李男被撞到飛起，三輪機車嚴重變形，現場一片狼藉。

員林交通分隊長蔡明儒表示，初步調查，昨（10）日晚間6點5分，41歲余姓女駕駛銀色自小客車，沿員林大道由東往西直行經過龍富街口時，疑因車速未減速，不慎與未兩段式左轉的李男發生對撞，雖然李男有戴安全帽，但因傷勢嚴重，救護人員到場時，李男已無生命徵象，經送員基醫院急救，延至今天凌晨3點多仍宣告不治死亡，雙方酒測值為零，詳細肇事原因尚待調查。

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