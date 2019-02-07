2/7 大樂透、春節大紅包、威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

首次上稿 20:37
更新時間 21:00
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月7日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：07、21、29、33、40、41，特別號：08。
49樂合彩：07、21、29、33、40、41。
春節大紅包：01、05、11、21、22、25、27、30、37。
今彩539：04、06、27、32、37。
39樂合彩：04、06、27、32、37。
3星彩：699。
4星彩：7271。
雙贏彩：01、04、06、07、08、10、13、16、17、18、20、23。
威力彩：第一區：01、09、21、26、27、36，第二區：08。
38樂合彩：01、09、21、26、27、36。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透及49樂合彩獎號。（擷自東森財經台）
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春節大紅包獎號。（擷自東森財經台）
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今彩539及39樂合彩獎號。（擷自東森財經台）
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3星彩獎號。（擷自東森財經台）
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4星彩獎號。（擷自東森財經台）
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雙贏彩獎號。（擷自東森財經台）
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威力彩及38樂合彩獎號。（擷自東森財經台）
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