男隨機偷車變持刀強盜 父子合力壓制逮人

2019-02-03 08:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，黃姓男子偷車被送辦，不料法院飭回5小時，竟由偷車變成強盜，屋主兒子發現制止，竟從背包起出開山刀，朝屋主兒子揮砍，所幸屋主趕來，從後抓住黃男雙手，趁機奪下開山刀，父子合力將他壓制在地，警訊後依強盜罪嫌送辦。

警方調查，嫌疑人黃姓男子於大寮區偷車，被警方查獲依竊盜罪嫌送辦，法院下午4時飭回，不料他仍不知悔改，竟於當晚9時許，途經鳳山區1戶住家騎樓地，發現自小貨車鑰匙未拔，竟爬上車輛準備發動開走。

剛好屋主兒子發現車鑰匙未拔，下樓準備拿取車鑰匙，赫見黃男侵入車內準備偷車，當場將黃男拉下車，過程中不斷大喊「抓賊」，雙方扭打成一團。

黃男見事跡敗露，竟從背包內起出1把開山刀，朝屋主兒子準備揮砍，所幸屋主聽聞2人爭吵聲趕來，目擊黃男持刀要砍兒子，千鈞一髮之際，從後抓住黃男雙手，趁機奪下開山刀，父子倆合作無間，將黃男壓制在地。

成功派出所據報趕赴現場抓人，背包內起出開山刀、鐵撬等物，將黃男帶回所內偵辦，不料黃男到案一臉無辜，否人持刀強盜，辯稱父親的腳罹患惡性腫瘤，他很擔心他的安危，才會鋌而走險偷車，希望能趕快回家。

但屋主父子倆指證歷歷，警方對於黃男的供詞持保留態度，警訊後將他依強盜罪嫌移送法辦。

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