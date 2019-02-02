台南分屍案》重大凶殺頻傳 反廢死盟：司法不正義

2019-02-02 22:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕女子張苑芳慘遭男友吳茂騰殺害、肢解，社會震驚，近年來，台灣已接連發生5起殘忍的分屍案，頻率之高，令人惶恐，反廢死聯盟全國總召陳正育指出，司法不正義，難以給予嫌犯嚴厲的制裁，民怨沸騰，政府若再漠視，憤怒的私刑將會更常見。

去年在桃園與雙北，發生了4起分屍案，今天台南又1起，社會治安到底出了什麼問題，引發關注，陳正育說，國內給予法官在刑度的裁量上，有很大的彈性空間，造成凶殺的嫌犯判免死案例頻傳，讓民眾難以接受。

昨夜，警方到吳茂騰在南區另1女友住處拘提，他原本否認作案，得知自己沒有前科，根據台灣的法律，犯後態度會影響刑度，今晨鬆口，坦承殺人分屍。

分屍案新聞報導後，各界一片撻伐，但部分網友狠酸現今的台灣法律，預言判死機率不大，甚至戲謔地說，因為嫌犯有悔意，且具教化可能，引發議論。

陳正育說，對於重大凶殺案的被告，法官常引用兩公約，揣摩傾向廢死的「上意」，沒有給予社會所期待的刑度，不被人民所信任。

陳正育指出，立委們要加油了，應限縮法官的裁量空間，「該重判、就重判」，否則無論哪個政黨，都將遭人民用選票唾棄。

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