桃園市警局長黎文明接掌警大 鄭文燦：我推薦的

2019-01-31 21:09

［記者謝武雄／桃園報導］警政署今天發布高階警官異動，桃園市政府警察局長黎文明出任警大校長、警政委員陳國進陞任桃園市政府警察局長；對此桃園市長鄭文燦表示，黎文明做事謹慎、認真負責，擔任警大校長非常合適，是他向高層推薦；至於陳國進則是屏東縣長潘孟恩於1年前向他推薦，陳國進也表達來桃園服務意願，如今黎文明高升，就讓陳國進來桃園服務。

鄭文燦說，黎文明在桃園升格準直轄市後就到桃園服務，至今6年半，也是六都警察局長在職最久的一位，他是屬於工作嚴謹、全力以赴個性，在職6年半沒有出國、沒有請假，每天都待在局長辦公室，甚至不回宿舍睡覺，每晚9點也會和主管通話了解轄區治安狀況，是工作典範，非常合適擔任警大校長，連前警大校長刁建生於退休前也推薦黎文明，加上黎文明的意願也很高，他向高層推薦黎文明擔任警大校長，高層也接受他的看法。

至於陳國進，鄭文燦說，潘孟安誇讚陳國進是非常認真、幹練的警察，由於陳國進曾在桃園服務，詢問基層風評都很好，連黎文明也推薦，後來他就允諾陳國進若桃園出缺會讓他來桃園服務，此次黎文明高升，雖然有很多認識的高階警官想來桃園服務，但因為事先允諾陳國進，警政署徵詢時，他就直接選擇陳國進。

鄭文燦說，陳國進做過幕僚、也擔任過主管，可以帶基層的心，是內外兼顧的人，非常適合擔任警察局長職務。

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