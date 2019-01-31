因應春節交通疏導 台中市警局即日起陸空齊發

2019-01-31 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節因應即將到來，台中市警局交通疏導陸空齊發，除利用高密度路口監視器掌握200多處重要路口即時切換監控，同時加上空拍機即時影像協助透過勤指中心的「交通路況電視牆」隨時掌握各路段行車狀況，一旦有影像死角即由重機員警上陣前往疏導，全力維護車流順暢。

交大大隊長郭士傑表示，年節將近民眾開始採買年貨，或提前拜早年、送禮等禮俗活動，最近下班時段車流已逐漸增加，為提供市民順暢行車環境，該大隊今天提出多項創新策略，提前啟動春節連續假期交通疏導措施如下：

一、成立「大重機交通疏處部隊」

由於大重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導，且大重機能行駛快速公路迅速抵達現場疏處或進行交通事故處理，快速恢復現場交通秩序，且大重機也配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，消除監視器死角。

二、更新建置「交通路況電視牆」

為立即掌握交通路況，交大更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享方式整合介接交通局、公路總局、國道高速公路局、警局路口監視器交通影像，讓勤務指揮中心即時透過單一軟體介面將重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，將監視器效能最大化。

三、應用「空拍機」於交通疏導領域

擴大運用空拍機鳥瞰重要路段（口）整體交通狀況，並將畫面即時傳輸至勤務指揮中心，發現壅塞立即調派「大重機交通疏處部隊」、「義交快達機動中隊」前往疏導交通，保持路口淨空，維護順暢與秩序。

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