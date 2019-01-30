漏夜搶門診掛號「頭香」直發抖 暖警掏出這個…

2019-01-30 23:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將至，民眾紛紛趕著去各大機關辦事好過年，但恆春半島有名近9旬老翁，因為要搶一大早的門診「頭香」，只能提早到醫院附近等待，但最近天冷，巡邏的員警見到老翁瑟瑟發抖，急忙遞上暖暖包，老翁是感激直說「我活了快90年沒用過…」。

這名設籍屏東車城鄉的聶姓老翁，已經87歲高齡，因為身體有恙，固定到東港鎮的1間醫院看門診，不過因為穿著實在太單薄，又沒有地方可以落腳，只能在醫院旁超商外的椅子上渾身瑟瑟發抖，東港分局東濱派出所所長郭瑾樺正巧執行深夜巡邏勤務，趕緊上前詢問身體狀態是否有恙。

聶翁向警方表示，自己固定到該醫院看診，但因為自己住在恆春，如果是當天來回，有時根本看不到診，甚至還會快深夜才回家，因此要看醫生就必須提早，前一晚就要到達70公里外的東港，一大早「搶頭香」才能成功掛到門診並當天回家，雖然辛苦但也沒辦法。

郭瑾樺形容當時氣溫是連他青壯年都已覺得冷，更何況近90歲的長者，果然聶翁除了發抖，更是冷到講話牙齒直喀喀作響，不過聶翁倒是很客氣，直向警察表示自己身體不要緊，只是夜間溫度太低，才會發抖。警方雖然要拉著聶翁到派出所休息，一早再去看病，但是聶翁認為進派出所會非常麻煩警方，堅絕不要，郭瑾樺無奈，只能想法設法要幫聶翁保暖。

郭瑾樺表示，近期內早晚溫差大，一般人看到可以當自己長輩年紀的老翁冷到發抖都會義不容辭的上前幫忙，更何況老翁獨自生活自己坐車看病實屬不易，他想起所內還有之前自購的法寶，趕緊返回所內拿出帶給老翁。

聶翁看到暖暖包的包裝頻頻說謝謝，但一拆開卻立刻尷尬表示「不懂這是什麼玩意」，郭瑾樺二話不說急忙搓熱貼在聶翁身上，並引導聶翁去醫院裡等待比較不用受到風寒，聶翁說「活快90年沒用過的東西還真不知道這麼保暖！」頻不斷向郭瑾樺說謝謝，東港警察實在很貼心。

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