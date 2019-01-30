2投開票所60人領票無監理章 丁守中律師拉高層級這麼說…

2019-01-30 19:07

〔記者溫于德／台北報導〕丁守中代表國民表黨參選台北市長落敗，聲請重新計票仍敗給柯文哲，隨即提出選舉無效訴訟。全案今天雖未開庭，但重新勘驗中山區872與萬華區1196兩投開票所選舉人名冊，以確認選舉人按指紋領票時，主任管理員與主任監察員未依規定蓋章的個數。丁營律師李承志勘驗後說，初步違反規定約有60個，他另質疑，若總統大選再綁公投案，導致選舉混亂，是否會讓人有作票空間？

今天勘驗並未開放旁聽。李承志出庭後解釋，今天主要再度檢查選人名冊中，選民蓋指紋領票時，卻無主任管理員與主任監察員依規定確認和背書個數，經勘驗，兩投開票所約有60個，至於違規情形是否影響選舉結果，仍待法官決定。

李承志也說，主任管理員與主任監察員是否均蓋章，重要之處在於，蓋指紋無法確認是否為本人領票；但中選會與台北市選委會日前開庭時，卻對這個部分輕描淡寫，僅辯稱不影響選舉結果或舉人真正身分。

李承志最後強調，身為律師得他不建議以蓋指紋方式領票，因為無法看出領票者身分，如何讓民眾相信選舉真實性？試想，明年將舉行的總統大選，若再度綁公投案，造成選舉秩序紊亂，是否會讓人有作票空間？

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