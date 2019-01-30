連4天餵毒助「性」害死女友 酒店少爺判刑再判賠551萬

2019-01-30 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕有吸毒前科的酒店少爺蔡明穎，與同樣在酒店工作的張姓小姐同居後，竟為助「性」，連續嗑藥4日，即便張女後來出現全身抽搐、軟弱無力等中毒症狀，蔡男仍未將張女送醫，只餵牛奶解毒、灌蜆精催吐，最終導致死亡。高等法院依「藥事法」轉讓禁藥致人於死罪，判張8年徒刑；民事部分，蔡再遭判賠張父551萬餘元。刑、民均得上訴。

2016年12月28日，張女搬進蔡男租屋處同居，為助性，蔡網購搖頭丸、毒咖啡包，兩人持續吸食。

2017年元旦晚間10時許，張女外出工作，蔡男則約前女友赴陽明山看夜景吃消夜；隔日上午7時許，蔡男見張女返家，再以每2小時提供1顆搖頭丸頻率，供張女吸食，但當日下午，張女開始眼神渙散並咬緊牙關，隨後全身抽搐、軟弱無力並失去意識；蔡男為規避刑責，未將張女就醫，僅以毛巾、牙膏讓張女咬住，並灌食牛奶，還試圖餵蜆精催吐，不幸的是，晚間7時，張女仍因中毒休克死亡。

豈料未報警的蔡男，卻是選擇外出買飲料，隨後吞食搖頭丸與K他命自盡，恰巧前女友來電，驚覺蔡男的聲音虛弱，前往查看，才知蔡男尋死，並在浴室內驚見早已身亡的張女，頭部有血跡、身上出現屍斑，趕緊報警處理。

蔡男出庭時雖辯稱，不知張女會因吸毒而死；但原審認為，兩人連續吸毒數日，加上張女曾整夜外出工作，在未有充足休息下，身體疲累，蔡仍供毒，的確有預見張因吸毒過量死亡的可能，依法重判9年；但二審質疑，一審未審酌蔡在審理期間數度與張父試圖和解，有意願賠償、只是賠不起，並非態度不佳之人，去年12月25日改判8年徒刑。

至於民事，張父向蔡男求償女兒殯葬費、扶養費與精神慰撫金共871萬3544元；父親也藉告訴狀淚訴，死者是他的獨生女，自女兒1歲時他與妻子離婚，就由他獨自扶養長大，是目前僅存的家屬，卻因蔡男供毒而死。

蔡男仍辯，事發當日，兩人雖從上午8時起開始做愛並吸毒，但均是張女自由取用，否認強迫吸食。

法官審理後認為，依蔡男智識程度、個人生活經驗與當下情況，應可預見張女因吸毒過量導致急性中毒休克而死，卻仍持續提供毒品，認定蔡應負起責任，判應賠償551萬餘元。

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