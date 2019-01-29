越界中國漁船加重處罰 2艘裁罰390萬驅離

2019-01-29 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船越界不僅破壞海洋生態，更有可能成為非洲豬瘟途徑，立委楊曜力主加重裁罰遏阻中國漁船越界，海巡署艦隊分署第八海巡隊今日驅離2艘查扣中國漁船，分別加重處罰150萬元及240萬元。

第八海巡隊去年12月，分別扣留2艘越界違規拒絕登檢之「鑫順6688號」及「閩晉漁05709號」中國籍漁船，歷經40多天留置調查，後分別加重處罰150萬元及240萬，中國漁船繳清罰鍰後，今日驅離出境，並登記造冊，諭令不得再次越界捕撈。

由於中國漁船越界捕魚，除危害臺灣海域安全外，並嚴重破壞海底棲地及海洋資源，將持續結合鄰近機動海巡隊大型艦執行「護永專案」掃蕩專案勤務，加強取締越界中國漁船，因此扣留中國漁船經留置調查結果，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及80條之1規定，處以重罰，期能杜絕中國漁船越界侵入我國海域不當濫捕情事。

時逢中國非洲豬瘟疫情橫行，中國漁船入港後海巡人員立即展開全面清艙，海巡單位將秉持以最嚴謹的態度面對疫情，最高的標準執行檢查，並持續加強邊境查緝措施，全力防堵疫情傳入。根據統計，去年海巡隊執行強力取締工作，共扣留中國漁船22艘，罰鍰金額共計新台幣1790萬元，彰顯政府維護海洋資源及防疫決心。

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