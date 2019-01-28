抓漏工人墜地亡 雇主判刑還要罰款

2019-01-28 09:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕雇工從事有危險性工作的老闆注意了！南投縣1家抓漏防水工程公司，承包1集會所防水工程，因天花板漏水，派兩名工人去抓漏，其中陳姓工人爬上2.1公尺高的鋁製折合梯，重心不穩墜地，頭部重創而傷重不治，賴姓負責人已與陳姓工人家屬和解並賠償，但仍因業務過失致死罪名被判處3個月有期徒刑，另違反職業安全衛生法也處3萬元罰金。

由賴姓男子開設的1家抓漏防水工程公司，是在2015年承包竹山鎮公所發包的桂林里集會所防水工程，隔年該集會所天花板會漏水，因工程還在保固期間，賴男在2016年4月20日派兩名工人去抓漏。

當日工程是由陳姓工人爬上鋁製折合梯去查看天花板漏水點，陳男站在距地面約2.1公尺高的梯子上，抬頭查看距地面3.8公尺的天花板，梯子重心不穩傾倒，陳男也從梯上墜地頭部著地，顱內出血3日後死亡。

南投地院法官在判決書中指出，依職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準規定，雇主之勞工從事工作，應採取必要的預防設備或措施，使其免於發生職業災害。惟賴姓雇主未在工地架設施工架或其他方法設置工作台，而合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，僅用細繩綁住。

此外，雇主也未讓工作人員戴上安全帽，致使陳姓工作站在梯子上，身體傾斜失去重心頭部沒有任何防護而重創地面。

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