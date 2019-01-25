拉K女停等紅燈超線 警攔查竟加速逃逸

2019-01-25 22:01

〔記者歐素美／台中報導〕朱姓女子24日深夜駕駛黑色賓士行經豐原區豐原大道，遭警方巡邏警網攔下盤查，搖下車窗後，員警聞到明顯K他命味道，要她下車受檢，朱女竟踩油門加速逃逸，警方追了10多分鐘，用警車擦撞朱女賓士車，朱女撞上潭子區中山路路旁水泥柱、行道樹，才停車乖乖就逮。

豐原分局警方調查，朱姓女子（27歲，台中市人）昨天晚上11點多，駕駛黑色賓士行經豐原大道、三豐路口停等紅燈時，因超越停止線，遭頂街派出所警網攔下盤查，警員在車外示意她打開車窗，不料，車窗一開，濃濃的K他命味道撲鼻而來，警員立即要求她下車受檢，結果朱女不但未下車還加速逃逸。

警方巡邏車鳴笛沿豐原大道一路追捕，朱女狂飆10多分鐘後，警員擔心她失控釀成意外，在潭子區中山路上，以讓警車頭頭擦撞賓士車右車尾，賓士車失控撞上右側路旁行道樹才停止，警員隨即拔槍及打破車窗，將朱女逮捕，並在車上起出K他命香菸2支。

朱女供稱外出買草莓蛋糕，不料因停紅燈超越停止線，竟意外引來警方盤查，因心裡慌張才會加速逃逸，K他命香菸是在台中夜店時，不知名男子所給；警方訊後，依毒品罪嫌將她移送。

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