撒泡尿竟嗆傷！ 都是清潔員亂倒這東西惹禍

2019-01-25 11:13

〔記者黃建華／高雄報導〕只是撒泡尿，居然會嗆傷！高雄一名李姓男子去年4月在三多三路某知名健身中心的男廁小便，沒想到小便斗瞬間冒出濃煙，造成李男吸入嗆傷掛急診，報警一查才知是楊姓清潔員任意將消毒SPA池的氯液倒入男廁小便斗，氯遇尿素產生刺激性化學煙霧嗆傷李男，高雄地檢署因此將楊男依過失業務傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，楊姓男子為高雄市三多三路某知名連鎖健身中心的清潔員，本應注意將清潔SPA池的氯錠及含有氯成分的剩餘液體要妥善處理，但去年4月23日深夜，楊男卻將含有氯成分的剩餘液體任意倒入男士洗手間的小便斗內，未為適當的處理，適有李姓男客進入廁所尿尿，造成吸入氯氣嗆傷，眼淚、鼻水直流，就醫掛急診卻認為急性咽炎、喉嚨痛。

李姓男客事後向前鎮警分局報警，警方查出是健身中心的楊姓清潔員任意傾倒消毒SPA池用的用剩氯液到小便斗釀禍，將他移送雄檢偵辦。

檢方調查，楊男坦承當晚他將用剩的氯液倒入小便斗後，李男前往尿尿，就冒出煙霧，造成李男嗆到喉嚨不舒服，眼淚、鼻水直流。高醫提供的資料也證實，氯液或氯錠遇到尿素會產生刺激性化學煙霧，如不慎吸入會造成呼吸系統刺激發炎的結果，檢方因此將楊男依業務過失傷害罪嫌起訴。

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