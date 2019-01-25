轉帳看清楚！婦匯錯房貸 3方費周折終追回辛苦錢

2019-01-25 10:45

〔記者黃建華／高雄報導〕旗津區一名70歲林姓婦人日前在郵局ATM轉帳支付房屋貸款，按錯銀行代碼匯錯帳戶，直到銀行通知沒收到12000元的房貸入帳，林婦才驚覺匯錯帳戶，急向警方求助，幸好透過郵局經理與員警協助聯繫上受款人返還款項，讓原本愁容滿面的婦人笑逐顏開。

鼓山分局旗津分駐所巡佐沈正林、警員吳育萱日前凌晨服勤時，林婦到所表示，上禮拜在郵局ATM匯款，操作錯誤造成原本要轉入銀行的貸款卻跑到他人的帳戶去了，雖然郵局經理已協助查明匯款去向，並填寫信函告知位於台南市歸仁區的受款人，但仍無下文，只好求助警察。

沈巡佐透過當地派出所協助，取得受款人聯絡電話後，立即去電說明，沒想到電話另一端的女性長者疑因年事已高，不明白來意，以為是詐騙集團而掛電話，最後甚至嫌員警撥打太多次電話，決定把話筒擱在一旁不再接聽。

員警鍥而不捨，持續撥打後終於由受款人兒子接聽，員警娓娓道來事發原委，在受款人兒子向旗津郵局確認真有其事後，退還該筆匯款，麻煩的是，該帳戶是30多年前父親作生意時所辦，印章與存摺早已不知去向；最後在沈巡佐與郵局經理居中溝通協調下，由受款人的兒子全力配合處理，才讓事件圓滿落幕，林婦歷經2個禮拜的煎熬，終於在1月23日順利取回款項，對於員警、郵局經理及受款人兒子等3方人員的協助深表感激，因為這萬餘元可都是她努力工作的辛苦錢啊！

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