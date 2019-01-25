「暗黑版王祖賢」過鹹水賣淫 遭奧客拔套內射不敢報案…

2019-01-25 00:34

〔記者王捷／台南報導〕移民署在台北中山區逮捕遭剝削的13名泰國、中國巨乳賣淫女，業者爆料，這一行有很多看不見的黑暗面，像是這個月進來、神似明星王祖賢的中國籍小姐小如（化名），遭奧客拔套內射，嫖客只想丟500元了事，否則就報警，最後討價還價，小如才拿到2000元賠償，還不敢報案，更多過鹹水來賣淫的小姐，不只遭業者剝削，也被嫖客欺負，眼淚只能往肚裡吞！

丟500元想了事 嫖客嗆報警

來台灣賣淫、一次實拿2000元的小如說，她11歲時遭鄰居強姦，15歲就被騙去當雛妓，在10多年前一次拿到手是20元人民幣，對當時一個月只有2.5元人民幣生活費的她來說，20元人民幣是天文數字，逃出來後存到的第一筆錢，就是幫家裡買一個冰箱，至今已經28歲、4度墮胎，第一次到台灣賣淫就遇到奧客，趁著背後式的時候偷拔套還內射。

業者透露，應召站員工得知小如被男客欺負，找男客談判，但男客只想丟500元買避孕藥的錢了事，否則就報警，最後經過討價還價，男客才多付了2000元賠償。在南部地區，多數業者沒有像北部剝削這麼嚴重，2000元底價的中國籍小姐，定點接客大概可以賣到3200到3300，但也因為價格便宜，會有各種奧客。

陰暗房間接客 被欺負淚吞

另外，小姐過鹹水賣淫，因為不能高調，大多業者也不敢外送，安排套房、飯店讓小姐定點賣淫，也因為利潤低，生活環境自然不好，小姐幾乎是一下飛機就被關在陰暗的房間裡接客，一張床用來接客、也用來睡覺，可以說是要離開台灣才能看見太陽。

為了賺錢，小如也只能忍氣吞聲，她說，至少來台灣賣淫比中國安全，在中國不用搜索票，警察就可以踹門進房，被抓了還會貼公告在老家，在台灣賣淫被抓到頂多是遣送，過幾年又能再來，但第一次來很失望，大概以後也不會再來了。

感嘆若染愛滋 也許是解脫

被問到被拔套內射是否擔心染病？她說，如果真的不幸感染愛滋，也許也是一種解脫，至少再也不用東奔西跑，為錢煩惱！小如已在前幾天離境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/