撿屍女背包客吸乳 露營區負責人退警父被判刑

2019-01-23 18:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女大生小梅（化名）自助環島旅行到新竹縣知名的首嶺優號露營區過夜，警員退休的負責人父親謝男趁邀宴之際對她灌酒，再撿屍回單人帳篷脫衣吸乳企圖性侵，事後謝男於檢警調查時竟稱是小梅主動求歡，用上衣把他的頭罩在她的雙峰間磨蹭，還稱小梅不想繳300元營地費才誣陷他；所幸小梅保存完整受侵害證據，鑑驗出胸部留有謝男唾液，檢方起訴移審新竹地院時，謝男才坦承犯案並與被害人和解，法官依乘機猥褻罪嫌判謝男徒刑10月，緩刑3年。

判決書指出，6年前警員退休的謝男，現為新竹縣尖石鄉首嶺優號露營區負責人父親，女大生小梅因單人自助環島旅行，去年5月間入住營地，在營區架設單人帳篷後，因謝男相邀，小梅到謝男居住位於營區旁的屋內用餐，謝找來姪子帶下酒菜助興，小梅也找露營場認識的友人作陪，4人把酒言歡。

當晚9點多，小梅喝完5到6杯高梁酒後不勝酒力，表示要先回帳篷休息，到廁所嘔吐後，謝主動攙扶小梅回她的單人帳篷，進帳後竟起色心，趁小梅神智昏沉之際，先對小梅隔著衣服摸揉胸部，接著掀衣搓乳、吮吸乳房，接著企圖強脫褲子，小梅驚嚇酒醒，嚴詞喝斥，謝才離開帳篷。

事後小梅提告，謝於檢警偵訊時一度辯稱小梅為了不想繳營地費用300元才亂講的，聲稱當時是小梅自己撲過來，用上衣罩他的頭以乳房磨蹭臉部，他拒絕小梅求歡。然因鑑驗報告不利於謝男，因此檢方依乘機猥褻罪將他起訴，全案移審新竹地院，謝男才坦承不諱。

法官認為謝男不思自制，為逞一己私欲，竟利用女大生酒醉身體無力、神智暈迷不知抗拒之際，趁機猥褻，造成被害人身心受創，然因事後與被害人已達成和解，並已取得被害人原諒，因此依乘機猥褻罪判刑10月、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/