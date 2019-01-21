律師投書：林鴻堯案 判決充滿反商情結

2019-01-21 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕瓏山林企業公司董事長林鴻堯被控「假贈與、真購地」，上週判十個月有期徒刑確定，曾任法官的湯文章律師投書網媒《ETtoday》指出，此判決「充滿反商情結，仇視財團、建商。

東大國際法律事務所主持律師、東華大學財經法律研究所兼任助理教授湯文章今投書《ETtoday》 表達看法，他指出「這個案子的問題出在法官推論被告知悉受贈的過程過於粗糙」，湯文章強調「贈與只要意思合致，沒有妨害到別人，那來虛偽可言？」他強調，建商只要不是使用不法手段，也無從苛責，若在主觀上就認定其賺到的錢都是違法取得，很顯然此判決的背後有股強烈的反商情結在主導。

湯文章認為，「司法人員的意識形態，絕對會影響到證據的取捨、事實認定與法律解釋的結果」，要求法官不要因個人的情感、思想影響判決結果，可以說是強人所難，不過台灣法官多數由考試產生，因長時間備戰苦讀，許多法官上任前社會經驗幾如白紙，任職後又容易受到同濟影響，法官社群內對某議題的認知，同質性極高，易形成一言堂。

湯文章建議，由於思想自由不能限制，應可以朝減少考試取才的方向做考量，選才多元化，讓有社會歷練的人來擔任法官，讓大眾可以就其過往經歷來檢視法官的意識形態，盼能降低判決結果的不確定性。

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