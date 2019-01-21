偷兒釣香油錢被逮竟拿辣椒水襲警 法官判關半年

2019-01-21 13:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子鄒紀威去年6月底晚間跑到基隆市下圳福德宮內，利用雙面膠等工具釣香油錢，卻被管理者透過監視器發現，報警處理。時任百福派出所副所長路鴻裕見狀，向前壓制時，竟遭鄒男拿辣椒水襲擊，所幸，路員並未鬆手，待支援抵達時，將鄒男逮捕到案。基隆地方法院審理後，認定鄒男觸犯竊盜、妨害公務罪，判處有期徒刑6月。

檢警調查，鄒男先利用鑰匙偷走一名林姓男子的機車後，同日晚間跑到福德宮內利用雙面膠、鐵片及繫繩組成釣組，想釣香油錢箱內的信眾捐獻金。宮廟管理人透過雲端監視器發現後，立刻報警處理。

路員趕抵後發現鄒男還在現場，立刻要他乖乖配合，但鄒男卻不願就範，想盡辦法逃脫雙方發生拉扯，最後路員壓制犯嫌時，他居然拿出辣椒水防狼噴霧劑襲警。路員忍著疼痛，堅不鬆手等到支援抵達，成功將鄒男逮捕。

法官認為，鄒男偷車又想偷香油錢，最後為了逃脫還襲警，分別依竊盜、竊盜未遂及妨害公務等罪，判處鄒男有期徒刑4月、50日、4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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