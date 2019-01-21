女子開車衝進水圳受困2小時 警官晨跑發現助脫困

2019-01-21 12:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園區27歲謝姓女子，昨天清晨開車外出訪友，但因天色昏暗、不熟路況，不慎將車輛開進水圳裡受困2小時，剛好大園警分局保安民防組警務員劉福聰晨跑經過時發現，立即通知大園派出所及救護人員前來協助，所幸經送醫後謝女已無大礙。

劉福聰表示，他平時就有運動的習慣，特別熱愛跑步，也經常參加各種馬拉松比賽，當天與幾位好友相約晨跑，一路上邊跑邊聊天，在經過大園區開和路128號附近時，隱約聽到有人在喊救命，一行人循著求救聲的方向走去，發現一輛車四輪朝天翻倒在乾枯的水圳裡，旁邊還有一名受傷的謝姓女子，用虛弱的聲音不斷求救。

劉福聰說，該處水圳有接近2層樓高，光憑他們幾個人無法將謝女救起，只好趕緊通知大園所員警及救護人員前來協助，而謝女身上雖有多處擦傷但意識仍清醒，經送醫治療後已無大礙。

謝女表示，當時是要去找朋友聊天，清晨4點多開車行經開和路128號附近時，因天色昏暗、路況不熟，沒注意到該處是個大彎道，便將車輛直直開進水圳裡，但因清晨時段人車稀少，不論她如何求救都沒人發現，就這樣在寒風中受困了2個多小時，還好有員警經過發現，否則真不知道該怎麼辦才好，很感謝員警的熱心協助。

劉福聰則對於晨跑還能意外救人一事，謙虛的表示僅是舉手之勞，能夠幫助到別人，自己也相當開心。

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