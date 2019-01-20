與人夫恩客「打分手砲」被抓姦在床 坐檯越配慘了…

2019-01-20 00:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕愛到卡慘死！34歲越南藉阮氏人妻在台北萬華某KTV坐檯陪酒，認識來消費的43歲方姓人夫，兩人天雷勾動地火，魚水之歡多次，還拍性愛光碟紀念。方男妻子發現兩人姦情，憤而離婚，還對阮女提告妨害婚姻，阮女辯稱「那是提供性交易服務」，但遭法官打臉，判刑4月，可易科罰金。

判決書指出，阮女嫁來台灣十多年，育有11歲小孩，與丈夫、公婆同住，為了生活到萬華某KTV兼差坐檯陪酒，月收入約4、5萬元。她在2015年認識從彰化來的方男，進而交往，兩人至2016年間發生多次性關係。方妻發覺有異，要脅離婚，方男安撫妻子一陣子後又按耐不住，2017年5月間找阮女開房間，還拍下性愛光碟當紀念，結果被妻子發現，怒不可遏，方男決定斷開婚外情，同年7月28日再約阮女「打最後一次分手砲」，反遭方妻抓姦在床，離婚後對兩人提告。

阮女辯稱，與方男間僅是提供性交易服務，並非男女朋友，是因為方男告知方妻要將性愛光碟影像公布於網路，又威脅要把兩人的姦情，以及她坐檯兼差的事情告訴她公婆，迫不得已才配合發生性行為，誰知完事後，方男竟未刪掉檔案，也未勸說妻子，她出示與方妻的LINE對話截圖，說自己去年1月已獲方妻原諒，4月再提告已逾告訴期間。

法官審理認為，方妻是在感嘆自己命運、難認有原諒阮女之意，加上阮女認為並無遭受恐嚇脅迫，是在方男積極求愛心軟後決定發生性行為，審酌阮女為求自己歡愉，不顧方男已婚與之相姦，妨礙告訴人婚姻關係，導致方妻心理、情感及家庭生活遭受打擊與傷害，且未達成和解，判刑4月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/