打瞌睡自撞分隔島？ 新莊堤外道路火燒車

2019-01-16 22:37

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區堤外道路今晚（16日）9點左右驚傳火燒車事故，年約40歲的石姓駕駛疑似打瞌睡，自撞分隔島，車輛當場起火燃燒，石男嚇得棄車逃跑，雙手仍有輕微灼傷，所幸無生命危險，目前警方已介入調查，釐清石男是否有酒駕，詳細肇事原因仍待調查。

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