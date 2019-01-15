漂亮！10年前槍砲冷案 他用一只襪子協助偵破

2019-01-15 09:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局六分局近日破獲10年前的槍砲冷案！2009年，有民眾在路旁草叢發現1把被丟棄、用臭襪子包著的手槍和9顆子彈，當時唯一線索就是包槍械的臭襪子。刑警蘇俊諭仔細採集襪子上DNA等生物跡證，10年後該槍砲持有者在台中另犯案留下生物跡證，兩案比對吻合，槍砲冷案宣告偵破，當初細心敬業的蘇俊諭一貫認真的工作態度，也早已升任小隊長要職。

2009年9月2日晚間9時許，有市民在南區大同路2段散步時發現花園草叢有雜物丟棄，走近一看，竟是1只襪子包著1把手槍，發現市民嚇了一跳、趕緊報警，警方獲報到現場調閱監視器、查訪周邊民眾，勘察相關跡證，均未查獲重要線索。

當時仍是偵查佐的蘇俊諭仔細檢視襪子，不像剛買的新品，且帶有異味，研判襪子應該有人穿過，襪子主人可能與槍械有關，因此以棉棒仔細採取襪子上所有生物跡證、送驗比對。但當時刑事局資料庫還沒有孫姓嫌犯的DNA檔案，因此無法比對出持有者，這槍砲案成為線索枯竭的冷案，一等就等了10年。

2018年8月，44歲孫嫌在台中犯下機車竊案，刑事局資料庫因此有了孫嫌DNA檔案。經比對後發現10年前台南包槍械的臭襪子正是孫嫌所穿。孫嫌向警方表示，他是廚師、曾在高雄某舞廳廚房工作，這把槍是舞廳內1名過世的同事留在公司宿舍裡，後來他把槍彈丟棄在花園草叢。

孫嫌還透露自己有嚴重的腳汗症，所以喜歡買質地較厚、偏黑、灰色的襪子穿，這樣腳流汗時，襪子比較不易濕臭，沒想到襪子上的腳汗和DNA成為警方鎖定他的關鍵。

市警六分局長許坤田表示，蘇俊諭工作認真、膽大心細，每當案情膠著、陷入瓶頸時，他總是仔細在細微處重新檢視、多加琢磨，找到能破案的細微線索。從去年到今年，蘇員憑著這份熱情執著、率所屬小隊連續破獲上百公克K他命案、自導自演的百萬元搶案、越南同鄉強制罪案等指標性案件。

蘇員也分享自身經驗、鼓勵年輕同仁說「最初到現場的採證員警，對案件能否偵破有決定性影響因素，只要你夠認真細心，破案的關鍵鑰匙可能就在您手上」。

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