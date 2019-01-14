老闆不見了 流落男飢腸轆轆遇暖警

2019-01-14 19:22

［記者陳賢義／台東報導］高姓男子聽朋友說大武鄉有人在招臨時工，因而從花蓮騎乘機車前往應徵，不料卻沒有找到「老闆」，原本期望工作結束後可領到工資應急，未料失望而返，卻又屋漏偏逢連夜雨，機車汽油又在半途用罄，身無分文只好餓著肚子，獨自牽著機車往回家的方向行走，成功警途中巧遇，得知始末自掏腰包送暖解困。

「哈囉！需要協助嗎？」成功分局都蘭派出所警員王正義車巡看見一名男子逆風牽著機車，神情備顯疲憊，停車探問是否需要協助，高男滿是無奈的道出，聽聞朋友說大武鄉有人在招臨時工，為解決燃眉家境，獨自從花蓮萬榮鄉騎乘機車抵東應徵，未料天不從人願，老闆竟不見人影，四處探問都徒勞無功，應徵希望落空，只好落寞折返，無奈老天作弄人，原本就身無分文，又偏逢機車汽油在半途見底，只好餓著肚子獨自牽著機車往回家的方向行走。

王員知悉高男困境後，二話不說立刻自掏腰包拿出200元，讓王男得以充飢加油應急，並帶往警所稍作休息，待精神恢復後再啟程返家，貼心送暖，高男連聲感謝，直呼警察真是人民的好保母！

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