價漲竊案增！斗南警「搶救雞雞」 2轎車查獲百隻

2019-01-14 14:13

［記者黃淑莉／雲林報導］年關將屆，雞價看漲，雲林境內多場養雞場雞隻遭竊，斗南警分局偵查隊成立「搶救雞雞行動」專案，以車追人鎖定竊嫌，埋伏2個多小時後，今天清晨2點40分在虎尾逮捕正在銷贓的李、吳2名竊嫌，全案由警方擴大偵辦中。

斗南警方日前接獲大埤一處養雞場負責人報案，指雞場內的雞隻疑似遭竊上千隻，偵查隊清查發現，虎尾、土庫、元長等地也都有雞場的雞隻失竊，因此成立「搶救雞雞行動」專案，調閱附近監視器，鎖定一部休旅車及一部自小客車。

經過多日跟監埋伏發現，竊雞集團有4人，為掩人耳目開休旅車及自小客車作案，且作案前會先前往勘查路線，再於清晨前往行竊，擔心被發現，一趟偷100隻，一晚最多偷3趟。

斗南偵查隊專案小組成員昨天深夜11點在該集團成員可能行經路線埋伏，直到今天1點多都沒動靜，準備收隊回分局途中發現竊嫌的車輛迎面而來，大夥人不動聲色一路尾隨，在虎尾一處種雞場內人贓俱獲，在2部車內查獲10個雞籠裡面裝有100隻雞。

蘇姓阿伯說，雞場養一萬多隻，他是代養，早上要去養雞看到門口上警方留的字條才知道失竊，雞隻已飼養7個月，還要2個月才能出雞。

斗南分局偵查隊長李志文指出，目前全力追緝郭姓、陳姓2名在逃嫌犯，並擴大偵辦是否有其他養雞場受害，也請養雞業者清查是否有雞隻失竊，若有請與斗南分局偵查隊連絡05-5978600。

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