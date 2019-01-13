肉圓沒加辣揍兒出氣 警方：妻兒已緊急安置

2019-01-13 21:39

〔記者余衡／新北報導〕加不加辣有這麼重要？臉書社團「爆怨公社」PO出一段影片，一名父親在家飲酒，請兒子外出代買肉圓，兒子返家後他發現肉圓沒有加辣，先是質問兒子是否忘記跟老闆說，兒子回答有告知可能是店家忘記，父親質疑兒子說謊，先是揪兒子衣領，隨後出手掌摑，連欲上前阻止的太太也被鎖喉拖出房門，妻兒兩人事後雙雙就醫；有7名網友看見影片後肉搜，今晚趁父親出門時動手圍毆，警方已介入偵辦，除了緊急安置受男子虐打的妻兒，也帶回涉嫌動手的7名網友，警方並呼籲，切勿任意施行私法。

警方初步調查，本案發生於昨天晚間，當時42歲林姓男子疑因酒後情緒失控毆打妻兒，員警獲報趕抵現場時已無肢體衝突，立即協助母子先行就醫，初步檢查兒子傷勢為左臉頰及耳後紅腫，媽媽則為脖子紅腫、頭部及雙手挫傷。

今日影片PO上網路後，引發多數網友批評肉搜，晚間近7點時有7名網友前往林男住處，一見他外出就包圍毆打，造成林男頸部、手部擦挫傷，警方獲報前往帶回7人，目前釐清有2人動手，但林男暫未提出傷害告訴。

警方表示，本案第一時間就依規定通報兒少保護及高風險家庭，因母子倆就醫後表示要先行休息，後續再決定是否提告，目前已將其安置於親戚家。警方呼籲，全案仍在調查中，請民眾理性看待，切勿任意施行私法正義，以免自身違法。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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