狠父不爽「肉圓沒加辣」暴打母子 外公痛哭：不是第一次

2019-01-13 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲一名42歲李姓男子昨（12）不滿兒子買回來的肉圓「沒加辣」，因而氣炸怒甩兒子一巴掌，甚至還對一旁好言相勸的妻子拳打腳踢、勒喉拖行數公尺。對此，李妻的父親心疼的說，「已經家暴很多次了」，我也為此哭了好幾回。

據《ETtoday新聞雲報導》，孩子的外公表示，女婿自己酒品很差，近幾年頻頻對母子施虐，然而她的女兒雖然總是報喜不報憂，但光他知道的「家暴次數就有3次」。孩子的外公還坦言，女兒住在蘆洲，但他自己住樹林沒跟他們住在一起，「生氣也沒有用，我已經哭了好幾回了」。

李男昨晚因懷疑兒子沒跟老闆說「肉圓要加辣」，因而對其母子倆大打出手，妻子急忙大喊救命拍門向鄰居求救，最後妻子和兒子兩人都被送往士林新光醫院。

警方表示，40歲的李姓妻子頭部與肩膀皆有紅腫瘀傷，而12歲的林姓男童則是右臉頰血腫、左耳上方及右手擦傷。目前李女已將兒子帶回休息，之後會再前往派出所提告。

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