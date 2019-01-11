「吃不到」14歲小女友 性侵犯帶刀到宜蘭散心

2019-01-11 14:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］台東縣25歲男子潘俊皓因性交罪受保護管束，必須穿戴電子腳鐐，不料，潘疑因與14歲小女友分手，「吃不到」心情不佳，昨日下午2點在台東偷了機車後出發一路往北，4點在花蓮破壞電子腳鐐後，晚間8點抵達宜蘭員山鄉，帶著一把刀住進夫妻檔網友家；警方今透過手機電話及app通訊軟體定位後，於宜蘭員山鄉逮到人，並依妨害公務移送法辦。

潘俊皓曾因與未成年少女性交，犯下強制性交罪嫌，遭判6個月徒刑，假釋出獄後，仍需戴電子腳鐐，但昨天下午2點多，潘在台東鹿野偷機車後出發，4點多到花蓮時破壞腳鐐，晚間8點到宜蘭員山鄉，找一對夫妻檔網友借住廚房地板，警方透過監控通訊軟體與手機定位追蹤，今上午11點50在員山逮到人，逃亡過程中潘加了2次油。

警方破門後，發現潘睡在夫妻檔家的廚房巧拼上，僅蓋一件薄被單，身體捲曲，警隨即將潘壓制，帶回警察局婦幼隊偵訊，約於下午1點送回台東刑大偵辦；潘在被帶到車上送回刑大時，面對記者詢問，聲稱是到宜蘭透氣散心，破壞腳鐐不是想再犯案。

據該對夫妻檔的妻子說法，潘是因為與14歲剛交往的小女友分手，聲稱「吃不到」心情不佳，透過Line跟他們說，想約喝酒，然後無預警出現在宜蘭與他們相見，潘聲稱他錢包掉了，而且手機沒電，隔天早上就會走，才會讓潘住進他們家。

夫妻檔妻子指出，沒想到潘到家裡後，就與老公一起打電玩到今天早上10點多，然後才入睡，過程中完全不知道潘曾經是性侵犯，只知道潘曾有一個14歲的小女友，後來得知在潘的包包裡有一把刀，讓她與老公毛骨悚然，警方指出，因這對夫妻完全不知道潘是嫌犯，並沒有刑責，警不會傳喚到案。

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