前桃市經發局長索賄很「敢」要 紅酒、手機、住宿費都貪

2019-01-08 19:42

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府前經發局長朱松偉，任職期間也兼任「亞洲矽谷計畫桃園市政府專案辦公室」副執行秘書，他被控利用承辦多項公共工程案件，包括農業博覽會自駕車案等，主動開口向廠商索取餽贈及賄賂，索取的物品琳瑯滿目，像是高價紅酒、五星級飯店住宿費用、iPhone7 Plus手機、iPad平板電腦、現金10萬元等。朱松偉坦承犯行，今天被收押禁見。

53歲朱松偉透過律師轉述「我會好好面對」，其他的不願多作回應；對於前局長涉入貪污案，桃園市長鄭文燦今早出席活動時，少見拒絕媒體聯訪，對於媒體追問他僅說，統一由新聞處回應，「不是每件事我都要回答」。

檢調調查，朱松偉在擔任經發局長、「亞洲矽谷計畫桃園市政府專案辦公室」副執行秘書期間，涉嫌利用承辦多項公共工程案件及局長權勢，向承攬案件的協力廠商索討賄賂及餽贈，有廠商為了得到經發局協助取得標案審查資格或認證，或是已承攬案件但不想被刁難便照辦。

據悉，朱松偉很「敢」開口，他涉嫌向農博自駕車協力廠商之一、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長60歲孫瑀，索討紅酒、手機、現金，甚至連五星級飯店住宿費都要求買單，孫男遂在公司高階主管62歲黃仲勝協助下，交付禮物或現金。

桃園地檢署4日指揮調查局北部地區機動工作站，搜索朱松偉及廠商住所及辦公室，今天複訊後向桃園地院聲押朱松偉及孫男、黃男，朱松偉偵訊時雖坦承犯行，但法官以有串證、串供之虞及其他共犯待查等理由，裁准羈押禁見；至於孫男、黃男都坦承涉案，分別以50萬、20萬元交保，全案持續擴大清查中。

朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理學系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任及高雄市政府交通局主任秘書，2014年鄭文燦當選桃園市長後，他被延攬為桃園市政府參議，之後轉任桃園航空城公司總經理，2016年6月接任桃園市府經發局長，同時擔任「亞洲矽谷計畫桃園市政府專案辦公室」副執行秘書職務，仕途十分順遂。

不過，朱松偉過去是鄭文燦倚重的大將，去年底卻消失在鄭文燦連任後的「小內閣」名單中，當時理由是「借調期滿」，但藍營議員質疑，鄭文燦是否早已收到風聲，否則沒理由「小內閣」名單沒有朱松偉。

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