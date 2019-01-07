才5天就被抄 台南警破賭場 槓上開花查到毒品

2019-01-07 21:01

〔記者萬于甄／台南報導〕台南39歲林姓男子租下永康一棟透天厝3、4樓，本想以樓下的足體養生館，掩護在樓上經營天九牌職業賭場，孰料，賭場才剛經營5天，昨深夜凌晨就被警方上門「抄了」；警方當場除查扣約105萬賭資、天九牌等，更在一名賭客身上起出毒品，訊後依法移送。

永康警分局表示，日前接獲情資，年關將近轄內竟有民眾開始經營大型賭場，且據點選在足體養生館樓上，企圖掩人耳目。經埋伏蒐證多日，昨夜凌晨見時機成熟，大批員警持搜索票收網逮人。

警方先控制在一樓的把風者後，不動聲色一步步前進4樓的賭場據點，當賭客正玩得起勁時，員警大動作破門攻堅入內，大聲斥喝「麥造」！所有賭客全都嚇傻，一動也不能動，還有賭客躲到廁所內也被警方揪出，在小小不到10坪的空間，竟擠了50名賭徒。

警方調查，林姓主嫌剛承租5天，賭徒多半藉由通訊軟體聯絡，甚至有民眾遠從高雄到台南聚賭，該賭場不限下注賭金，林姓主嫌可抽莊家所得10%佣金。

警方當場查扣約105萬的賭資、抽頭金、天九牌等證物，此外也發現2包K他命毒品，蔡姓賭客坦承持有，全案訊後除依法移送林嫌、持牌及把風者等7人，43名賭客則依社會秩序維護法裁罰，另蔡姓賭客依毒品危害防制條例移送偵辦。

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