彰化暗夜火警 古蹟「南郭郡守官舍群」險遭波及

2019-01-05 06:00

〔記者林良哲、張聰秋／彰化報導〕彰化市區於4日晚間11點發生火警，由於火災地點在縣定古蹟「南郭郡守官舍群」附近，引起不少民眾關心，而消防隊出動車輛前去救援，但直到5日凌晨才撲滅，目前確定失火地點為縣府閒置宿舍，古蹟範圍未受到波及。

「南郭郡守官舍群」興建於1920年，迄今近百年歷史，其中郡守官舍為當時彰化郡守的宿舍，地點正在南郭國小附近，南郭國小資優班老師陳宥妤及吳嘉明，為了讓學習和生活結合，將「郡守官舍」當作上課主題，帶學生走出學校，到附近做田野調查。

在去年8月間，彰化縣文化資產審查會議審理彰化市「郡守官舍」是否列為縣定古蹟案，3位來自南郭國小的學童以「校外教學」方式出席，並向委員陳述意見。學童發言獲在場委員及民眾掌聲，文資審查委員投票結果，以11票全數通過，將彰化郡守官舍（公園路一段174巷5號、5-1號）列為縣定古蹟。

彰化縣消防局第一大隊表示，目前得知被燒毀部份為彰化市公園路一段174巷9號及10號建物，應該不是列入縣定古蹟範圍內的屋舍，但詳細情況還要調查。

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