國民黨和平區代劉國華涉買票 檢方提當選無效

2019-01-04 10:23

［記者楊政郡／台中報導］台中市和平區區民代表第三選區參選人劉國華（國民黨籍，當選），涉嫌在去年九合一選舉，他個人及透過樁腳以每票1000及2000元買票，至少買了18票，檢方依違反選罷法起訴劉國華等3人，另對劉國華提起當選無效之訴。

檢察官調查指出，劉國華本人在去年選舉前3、4天起，在梨山區加油站廁所內，交付1萬4000元給「阿倫」（化名），請「阿倫」轉交給其父「阿成」（化名），阿成則以每票2000元分給家中有投票權的7人，並囑咐「拜託一下」，支持4號劉國華。

另在佳陽部落交付2000元給陳男尋求支持。以每票2000元交付仲某，行賄仲某一家4人。投票當天在公車候車站搭載許婦去投票，在車內給許婦2000元買票錢。

另透過簡男以每票1000元，行賄郭、蔡兩人。透過陳男以每票2000元行賄古某一家3人。

檢察官依違反選罷法起訴劉、簡及陳3人，而選舉結果劉國華在該選區以第一高票當選，檢察官另對他提起當選無效之訴。

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