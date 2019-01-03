1/3 今彩539頭獎開出2注！威力彩、雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-01-03 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月3日）開獎的第108000003期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由台中市大雅區大雅里中清東路136號1樓的來客發彩券行及新北市板橋區民生路二段214號1樓的鋐隆彩券行開出；而第108000001期威力彩及第108000003期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000001期威力彩中獎號碼為：「03、21、23、24、26、32，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共22注中獎，每注可得2萬元；伍獎204共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1077注中獎，每注可得800元；柒獎共2609注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4109注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5136注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2075注中獎，每注可得100元。

第108000001期38樂合彩中獎號碼為「03、21、23、24、26、32」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共107注中獎，每注可得5750元；二合共1778注中獎，每注可得750元。

第108000003期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、07、11、14、15、17、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共290注中獎，每注可得500元；肆獎共3581注中獎，每注可得100元。

第108000003期今彩539中獎號碼為「05、19、21、24、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共6166注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4219注中獎，每注可得50元。

第108000003期39樂合彩中獎號碼為「05、19、21、24、28」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共280注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7081注中獎，每注可得1125元。

第108000003期3星彩中獎號碼為「198」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000003期4星彩中獎號碼為「1170」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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