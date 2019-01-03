膽大包天！擄金虎爺陪睡半年 虎爺託夢順利逮賊

2019-01-03 13:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕金虎爺大顯神威，託夢員警破獲虎爺神像被竊案。

負責偵辦新港奉天宮信徒所寄放之虎爺神像遭竊案的民雄警分局新港分駐所警員郭人豪，因線索有限，追查半年多仍無進展，結果去年12月31日晚睡夢中，夢境有金虎爺神像，結果隔天執勤時，發現竊嫌現蹤，進一步追緝，幾已石沈大海的神像失竊案，終於偵破。

去年3月間奉天宮金虎爺被竊

新港分駐所是在去年3月間，受理新港奉天宮金虎爺信徒所寄放之虎爺神像遭竊，案經警方偵辦追查，發現竊嫌身材壯碩、騎乘一台紫色機車、頭戴橘色安全帽，因監視器影像機車的車牌模糊，無法鎖定特定對象偵辦。

除夕夢到金虎爺 原本不以為意

承辦員警郭人豪新年除夕睡覺時，夢到金虎爺原本不以為意，元旦執行勤區查察勤務時，行經新港鄉大興村中正路（奉天宮後方）時，發現一台紫色機車、蔡姓騎士體形神似偷竊神明竊嫌，立即攔查，員警出示遭竊當天監視器錄影畫面及照片，蔡嫌始坦承不諱，並帶警方前往位於太保市的住處起出所竊的金虎爺神像，並坦承於同地點不同時間，竊取另一尊3.6吋黑虎將軍。

太歲上動土不怕晚上睡覺被金虎爺咬

員警指責蔡嫌竟敢在太歲上動土，竊取神像，不怕晚上睡覺時被金虎爺咬。

蔡男則供稱，因耳邊常聽到莫明奇妙聲音讓他輾轉難眠，於是向虎爺請示並擲聖筊獲虎爺同意，先後抱著2尊虎爺神像回家供奉，一再強調是擲筊經過虎爺同意。警方斥責蔡某，即使神明同意，也要向廟方同意，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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