跨完年就傳槍響！彰化傳出當舖被開50槍

2019-01-01 15:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕碰！碰！碰！這不是跨年煙火，竟是連續對牆壁與鐵門開了50槍！

全台凌晨瘋跨年，彰化秀水卻在今天凌1點多傳出槍響，位於安溪村一家當鋪與其相鄰的豪宅，被歹徒連開50槍，造成鐵門、牆壁滿是彈痕，包括水泥柱都「中彈」，雖然沒有造成人員傷亡，但是示警意味非常濃厚。

彰化鹿港警分局偵查隊長蕭志旺表示，警方已成立專案小組，已調閱監視器進行調查中，已掌握特定人車，初步了解是債務糾紛，仍有相關細節仍待釐清，而開槍的人並未下車，直接在車上開槍，懷疑作案不只一人，將全面追緝。

根據被害人向警方供稱，今晨事發時並不在家中，被開槍的當鋪與豪宅都是他的，警方通知才知道自家被開槍，至於為何被開槍，他也想不透。

而鄰居聽到碰碰的聲響，原本以為是跨年在放煙火，後來覺得聲音連續太多聲，還開玩笑說「可能有人在開槍」，沒想到，後來警方真的來現場勘驗，才知道玩笑竟然成真；而被開槍的當鋪與豪宅，鐵門與牆壁都都已經貼上膠布。

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