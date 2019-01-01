持瑞士刀強盜洗劫商店 男子重判8年半

2019-01-01 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕前科累累的陳姓男子，去年8月因缺錢花用，涉嫌持瑞士刀入侵鳳山某商店強盜收銀機1萬元與多項商品，犯案過程中還打傷楊姓女店員，並持鐵鎚恫嚇「不配合就要拿鐵鎚打楊女的臉」，事後被逮辯稱「刀子被楊女反抗一撞就掉了、鐵槌則是楊女拿來反抗被我搶走的，一搶到丟就下」，企圖規避強盜重罪，高雄地院一審仍將他依強盜罪判刑8年6月。可上訴。

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判決指出，陳男因需錢孔急，去年8 月5 日13時10分許，進入鳳山某商店內，向店員楊女佯稱欲購買商品，楊女拿出皮夾等商品供陳男選購，又至店內倉庫門口附近拿取其他商品給陳男觀看時，陳即趁機掏出預藏的瑞士刀對著楊女，命楊女進入倉庫，以其所攜帶的束帶綑綁楊女雙手，因楊女掙扎而未成功，陳男就徒手毆打楊女頭部，並使之撞擊地板，致楊女受有頭部外傷、左顏面挫傷紅腫等等傷害，陳男以上開強暴、脅迫手段至使楊女不能抗拒。

楊女原欲持鐵鎚反抗，卻遭陳男奪走，喝令楊女配合開啟店內收銀機，搜刮收銀機內現金1 萬元，並將楊女先前拿出供其選購之上開商品（價值共約1 萬5 千元）以及店內監視器主機取走後逃離。

陳男離開現場後，將犯案瑞士刀丟棄滅證。楊女報警後，警方循線於同年8 月6 日將陳男拘提到案，循線查悉上情。

高雄地院審理時，陳男雖坦承犯案，但辯稱瑞士刀被楊女反抗撞掉了，鐵鎚則是楊女要反抗被他奪下，並稱他一搶就丟下，企圖規避強盜重罪。但不為法官採信，仍依強盜罪將他判刑8年6月。可上訴。

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