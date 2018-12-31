六龜山區打獵驚見白骨 竟是年初離家出走老翁

2018-12-31 09:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市六龜區2名男子結伴上山打獵，未料在山路上驚見一具白骨，經警方深入追查，白骨即為今年初獨自騎車離家出走的李男，檢警相驗推定死因為心因性休克不治。

劉男和張姓友人12月18日相約前往六龜區荖濃里台20線67K處附近打獵，未料在山路上驚見一具白骨，兩人當下因驚恐無法確認是否為人骨，即下山離去，因內心感到不安，隔天向六龜警分局荖濃派出所報案。

警方調查發現，屍骨發現地點位處深山，平日人煙罕至，死者身穿米色上衣，深色長褲，現場未發現打鬥痕跡且未留遺書，身上財物也無損失，初步排除自殺及他殺嫌疑。

警方在死者皮夾內發現身分證件，為住台南市永康區75歲李姓男子，經通知死者兒女前往指認後，確定為今年初離家出走的父親，因死者生前有高血壓、心臟肥大等慢性病史，檢警相驗後，推定為心因性休克死亡。

荖濃派出所所長鍾政育表示，今年元月初曾接獲旗山警分局甲仙分駐所通報協尋，當時上山搜尋未果，僅在白雲巷尋獲李男機車，從機車停放處還需披荊斬棘穿越樹洞藤蔓步行半小時，始可到達屍骨處。

六龜警分局呼籲民眾，最近氣溫驟降，建議多關注身邊家人身體狀況，尤其年紀大長者應儘量避免單獨外出遠遊，最好能攜伴同行也好有個照應。

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