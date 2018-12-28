今突解除委任！鈕承澤性侵案律師 涉吸金案遭訴

2018-12-28 20:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事不動產投資開發的「國磐資產開發股份有限公司」，在五星級飯店舉辦記者會，宣布聘請前台船副總暨發言人王海濤擔任發言人兼策略顧問，並找來幫鈕承澤打性侵官司的律師胡原龍到場站台，事後卻被檢舉以借款投資不動產，吸金7785萬5000元，新北地檢署今依違反銀行法等罪嫌起訴國磐負責人秦朝添、胡原龍、集團幹部等15人，王海濤被認定不知情，處分不起訴。對此，胡原龍表示「不回應」。

國磐去年8月28日在五星級飯店舉辦盛大記者會，宣稱提供「借款式類儲蓄型金融服務」，保證還本及高投資報酬，宣布王海濤擔任公司發言人，並找來曾任主任檢察官的胡原龍到場發言，指國磐「這是在台灣來講目前看應該可以說是creation、innovation的有點創新、創意，或是比較新開創的一種經營模式」、「因為他拿的錢並非是公司周轉不靈，而是要再買新的東西或做多元化的開發」、「 從目前相關法令看來國磐運作模式，他並沒有違法，跟我們所看到一般認為違反銀行法的情形不同。」事後秦男並指示員工將記者會影片放在國磐官網，讓民眾誤以為投資方案合法。

檢調調查，前年3月起，國磐以「金猴運I資產管理服務」名義，向不特定民眾借款投資開發全台不動產，承諾投資1到79萬元年息7％、80萬元以上年息8到10％，每半年領一次紅利，期滿領回借款本金，並在新北、台中、嘉義等地成立分處，至今年5月遭檢調搜索，吸金7785萬5千元、受害民眾達125人。

此外，檢調還發現前年11月，秦男以2千萬元向江男購買台中房產，卻盜刻江男印章偽造成交價為2600萬元，再持偽造契約書向銀行貸款，詐得差額款420萬元。

庭訊時，秦男辯稱投資利率最高只有10%不算高，不認涉犯吸金；胡男則說因與秦男有交情，只是在記者會露個臉，幫秦男發言，不知道公司實際運作狀況。

檢方依據記者會內容，認定胡男有幫助秦男招攬民眾投資之嫌，將他起訴，另依秦男與王男的對話紀錄，發現王男一開始推拒發言人職務，表示太太反對，記者會後兩天也傳訊秦男，質疑「朋友告知有違銀行法」，認定王男不知情不起訴。

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