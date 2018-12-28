人夫偷吃網紅還求婚示愛 電話爭吵讓婚外情露餡

2018-12-28 17:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子背著妻子偷吃一名女網紅，後網紅提分手，兩人在電話中大吵一架被陳妻發現，怒告兩人通姦，卻對老公撤告，網紅供稱不知陳男已婚，陳男甚至還跟她求婚，陳男也談坦承欺騙網紅，新北地檢署今對兩人處分不起訴，但陳男傳訊恫嚇網紅：「電腦有很多你的不堪照片及記錄」，陳妻也在臉書辱罵網紅：「臭三八」，反被依涉犯妨害秘密、恐嚇、公然侮辱等罪起訴。

陳妻指控，今年8月在住處門口，聽到老公跟網紅在電話中為了分手而爭吵，逼問老公，老公認了3月到8月間，與網紅在旅館、摩鐵共嘿咻7次，怒告老公與網紅通姦，但10月陳妻遞狀對老公撤告。

網紅表示，今年1月透過朋友介紹認識陳男，陳男表明單身，之後又改口離過婚，跟前妻仍同居是因為兩人財產尚未分離，對方甚至說要拿出「600萬元現金、沒貸款的房子及200萬創業資金」，向她求婚，並承諾會舉辦一場盛大婚禮，直到8月，她發現陳妻已懷孕，友人也告知陳男並未離婚，她才發現被騙，且陳妻對她提告後，陳男一方面傳訊想挽回，另一方面卻又揚言要散布她的裸照，讓她不堪其擾。

陳男坦承有跟網紅求婚，但沒說條件，欺騙網紅已離婚，是因為網紅要求他離婚跟她結婚，所以與網紅的LINE對話紀錄，才會以「前妻」稱呼老婆。

檢方依兩人LINE對話紀錄，發現陳男多次稱妻子為「前妻」、「離婚的女人，當然還是朋友！」且網紅得知後傳訊怒罵陳男：「有老婆還玩弄別人」、「你為什麼要這樣對我」等語，認定網紅不知陳男已婚身分，因此予網紅不起訴。

但婚外情曝光後，陳男還傳訊給網紅恫稱：「不會讓你好過」、「電腦有很多你的不堪照片及記錄」，並在個人臉書PO文：「我手邊好多私密照，有人要的請私密我」，還對詢問者留言告知照片是「該名網紅」，隨後便將網紅背面裸照貼出，且頻頻探詢友人「想不想看，我可以提供照片」；而陳妻則在臉書貼文：「肉搜這個女人，有人認識嗎？請舉手」且貼出網紅照片，並在下方留言：「臭三八」、「網霉」、「就是整張修到都歪了、變霉」等語，網紅發現後怒對夫妻提告。

陳男辯稱裸照是從網站下載的，強調與網紅交往期間，沒有偷拍過兩人性愛影片或網紅裸照；陳妻則稱臉書只限定友人觀看，朋友圈約200人，未向不特定人公開，但網紅提出自己背部有痣及疤，與裸照中人物一樣，檢方因此不採信陳男辯詞，依妨害秘密、恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴這對夫妻。

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